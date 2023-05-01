VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sakız çiğnemek çürük riskini azaltıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 yıl boyunca doğal gaz bedava
İstanbul'da 'Yüzyılın Dönüşümü' başladı
Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır
Başkan Erdoğan duyurdu: Etkisiz hale getirildi
"8 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak"
01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:19:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:19:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 yıl boyunca doğal gaz bedava

Kaynak: AA

ABONE OL

Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek.

Doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Etiketler : resmi gazete mayıs doğal gaz
Tekli yerine albüm

Tekli yerine albüm
Dile kolay 30 yıl!

Dile kolay 30 yıl!
Çocuklara yardım eli

Çocuklara yardım eli
Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede

Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede
Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı

Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı
Açılış ‘Al Sancak' ekibinden

Açılış ‘Al Sancak' ekibinden
Hem müzik hem sohbet

Hem müzik hem sohbet
Devrim'i duymak istemiyor!

Devrim'i duymak istemiyor!
Büyüt hayallerini

Büyüt hayallerini

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX