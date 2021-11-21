'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı?

İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz, önceki gün TBMM Plan Bütçe Komisyonu toplantısında "Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla gece saat 12.00'den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" dedi. Yılmaz'ın bu açıklamasını HDP ve CHP'li vekiller sosyal medyadan dolaşıma sokarak, Elvan'ın görevden alınacağı iddiasını yaydı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de hiçbir dayanağı olmayan iddia konusunda "Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek ve Türkiye İYİ olacak" paylaşımı yaptı.

ÖNGÖRÜM OLMADI!

Yılmaz'ın iddiası üzerine gece geç saatlere kadar Resmi Gazete'de 'görevden alma' kararı bekleyenler, umduklarını bulamadı. Sabah ise Yılmaz, pişkin bir şekilde özür diledi: "Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın Sn. Erdoğan'ın Grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi, yanıldım. Özür dilerim."

ÖNCE

'SPEKÜLASYON YAPMAYA UTANMIYOR MUSUN?'

Mücahit Birinci (AK Parti MKYK üyesi): "İşleri yok, zamanları bol, Durmuş Yılmaz misal... Yahu neden spekülasyon yapıyorsun? Neden dedikodu yayıyorsun? Yaşına, konumuna yakışıyor mu?"

Mehmet Acet (Gazeteci): "Uydurduğu yalanla milleti peşine takan Durmuş Yılmaz gecenin en 'utanmaz adamı' ilan etmeli. Merkez Bankası başkanlığı yapmış bir adamın kaosa oynaması ayrı bir garabet oluyor tabi."

Aslan Değirmenci (UMED Başkanı): IMF yetkilileriyle gizli toplantılar yapan İyi Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "resmi gazete" üzerinden yaptıkları piyasa dolandırıcılığına (manipülasyon) tanık olmayan kaldı mı? İttifak ve spekülatörleri."

Zeki Bahçe (Yazar): "Bu İP'te aklı başında kimse yok mu?"