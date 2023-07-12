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12 Temmuz 2023 Çarşamba 16:18:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 16:18:00

Reklamı var metrosu yok..."Algı, manipülasyon ve PR belediyeciliği"

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Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'da inşaatı başlamayan Tuzla - Kaynarca - Pendik metro hattının güzergahındaki reklam panolarının bir yılda 10'uncu kez değiştirilmesine tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, henüz inşaatı başlamayan Tuzla - Kaynarca - Pendik metro hattının güzergahındaki reklam panolarını bir yılda 10'uncu kez değiştirdi. Reklam panolarının değiştirilmesine ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, inşaatı başlamayan fakat bir yıl içinde 10'uncu kez değiştirilen reklam panolarına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz İstanbullulara her zaman anlattığımız gibi. İstanbul yaklaşık 5 yılını maalesef böyle kaybetti: "Algı, manipülasyon ve PR belediyeciliği."
Etiketler : mehmet tevfik göksu ekrem imamoğlu istanbul
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