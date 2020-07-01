01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:51:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:51:00
Rekabet kurulu 5 otomobil firması hakkında soruşturma açılmasına karar verdi
Rekabet Kurulunca, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.
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