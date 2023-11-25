VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rehine takasında 2. gün: 13 İsrailli serbest bırakıldı
Eski Başbakan Barak'tan Hamas itirafı: İşgalci İsrail hain ve ajan ilan etti
İşgalci İsrail ile ilişkileri kesme kararı almışlardı: Hamas'tan 'cesur bir duruş' açıklaması
FETÖ'den firarisi eski hakim kıskıvrak yakalandı
Fahrettin Altun'dan dezenformasyonla mücadele mesajı: "Demokrasiyi yozlaştırıyor"
Bursa'da ortaya çıkan gökkuşağı kendine hayran bıraktı
25 Kasım 2023 Cumartesi 19:06:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 19:06:00

Rehine takasında 2. gün: 13 İsrailli serbest bırakıldı

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Hamas rehine takas anlaşması doğrultusunda 13 İsrailliyi daha Gazze'de Kızılhaç'a teslim etti.

Hamas rehine takas anlaşması doğrultusunda 13 İsrailliyi daha Gazze'de Kızılhaç'a teslim etti.

Etiketler : 0
Tedavi bitti, selameti yakın

Tedavi bitti, selameti yakın
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX