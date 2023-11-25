Hamas rehine takas anlaşması doğrultusunda 13 İsrailliyi daha Gazze'de Kızılhaç'a teslim etti.
25 Kasım 2023 Cumartesi 19:06:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 19:06:00
Rehine takasında 2. gün: 13 İsrailli serbest bırakıldı
Son Dakika Haberleri.. Hamas rehine takas anlaşması doğrultusunda 13 İsrailliyi daha Gazze'de Kızılhaç'a teslim etti.
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