Rehber güncellendi: İki doz aşı olanlara karantina uygulaması kalktı

Sağlık Bakanlığı, 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ni güncelledi. Güncellemede, aşı sonrası için önemli bir karar verildi.

Aşılama sonrası, daha önce COVID-19 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek.

Uygulamadan Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar muaf tutulacak.

Riskli gruplar arasında yer alan yaşlılarla ilgili meslek gruplarına da karantina uygulanacak.