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17 Mart 2021 Çarşamba 10:25:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 10:25:00

Rehber güncellendi: İki doz aşı olanlara karantina uygulaması kalktı

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Sağlık Bakanlığı, rehberi güncelledi. Yapılan güncellemeye göre, iki doz aşı olanlara karantina uygulanmayacak. Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar uygulamadan muaf.

Sağlık Bakanlığı, 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ni güncelledi. Güncellemede, aşı sonrası için önemli bir karar verildi.

Aşılama sonrası, daha önce COVID-19 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek.

Uygulamadan Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar muaf tutulacak.

Riskli gruplar arasında yer alan yaşlılarla ilgili meslek gruplarına da karantina uygulanacak.

Etiketler : karantina aşı 2 doz korona
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