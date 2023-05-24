Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de "STK ve Muhtarlar Buluşması" programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Caddeleri, sokakları ve haneleriyle tüm Keçiören'i selamlıyorum

Fırsat buldukça Keçiören'e geldik, sizlerle hasret giderdik. Keçiören'in tüm sıkıntılarıyla, işleriyle yakından ilgilendik. Keçiören'de bizi asla yalnız bırakmadı

Seçimlerde Keçiörenli kardeşlerimden o dik duruşu gördüm. Bu dik duruşuyla beraber şimdi de Keçiören'in Pazar gününe aynı dik duruşuyla hazırlandığını görüyorum

Sizi seviyorum ve inanıyorum ki pazar günü Bay Bay Kemal'e gereken dersi vereceksiniz

Ankara, pazar günü hesapları alt üst edecek. Bu hesapları alt üst etmeye var mıyız?



Milletimizin parlamentoda çoğunluğu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vermesi hem güvenin göstergesi hem de irade beyanıdır

Yüzde 1'le Bay Bay Kemal'den 40 milletvekili aldılar. Bu ne iştir? Bu nasıl hesap uzmanıymış? CHP bununla ayakta kalabilir mi?

Bunlar talimatı Kandil'den alıyor, Kandil'in sokaktaki teröristlerinden alıyor. Biz talimatı, Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Farkımız bu

Bu Bay Bay Kemal'in ve avaresinin yaptığı oyunlara bakmayın. Bunların hepsi gelip geçici işlemlerdir. Türkiye ayakta mı ona bakın

Meclis'teki başarıyı 28 Mayıs'a taşımanız gerekiyor. Yasama ve yürütmenin uyum içinde çalışması çok önemli

O dönem başbakana fırlatılan anayasa kitapçığının ülkemize milyarlarca lira zararı oldu. Bunlar bu ülkeye çok çektirdiler

Vesayet güçlerinin milletin iradesine gasp etmesine yol vermedik. Yasama, yürütme ve yargı arasında güç çekişmesinin yaşanmasına müsaade etmedik. Ülkemizin siyasi istikrarsızlığa sürüklenmesine engel olduk

Pazar günü oy verme dışında hiçbir plan yapmayacağız. Sabah erkenden sandıklara giderek oyumuzu kullanacak, irademizi göstereceğiz. Rehavete kapılmak, zafer sarhoşluğuna girmek yok. Sandıkta Allah'ın izniyle zafere yürüyeceğiz

28 Mayıs'ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir, bizim en büyük rakibimiz rehavettir, boşvermektir, 'zaten öndeyiz, nasıl olsa kazanırız' duygusuna kendimizi kaptırmaktır. Zafer sarhoşluğu zehrinin yayılmasına izin vermeyeceğiz

14 Mayıs günü demokrasimiz adına çok başarılı bir sınav verdik. Muhalefetin gerilim siyasetine rağmen hiçbir insanımızın burnu kanamadı. Farklı mecralarda yürütülen haysiyet cellatlarına rağmen millet tercihini sandığa özgürce yansıttı.

Pek çok algı balonunun patlamasına şahitlik ettik. Bunların hepsini sandığa gömmeye hazır mıyız?

Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar vardı. Zaten Bay Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok, sabah yalan, akşam yalan

Biz diktatörlüğe değil, milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz. Biz, milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdik. Türk milletin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik

Daha sandıkların onda biri dahi açılmadan basın mensuplarını toplayıp CHP Genel Başkanını cumhurbaşkanı ilan ettiler. Geride olduklarını bildikleri halde "kazanıyoruz" diyerek seçmenlerini kandırmayı denediler

Koltuklarını kaybetmek istemeyen siyasetçilerin, her ne sebeple olursa olsun milletimize yönelik kibirli dil kullanılması asla hoş görülemez. Böyle siyaset olmaz, böyle siyaset yapılmaz

Bay Bay Kemal, senin o teröristlerden ne farkın var? Onlar sana destek veriyorlar, sen kalkıp da "sizin desteğinize ihtiyacım yok" diyemiyorsun. Çünkü oradan gelen destek senin için bal kaymak.

Şimdi "Selo'nun ne günahı var diyor" Selo, 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir. Bay Bay Kemal'de "çıkaracağım onu" diyor. İnanıyorum ki pazar günü bunlara gereken dersi sandıkta vereceksiniz

Bölücülerle ortaklıklarını gururla sahiplendiler. Şimdi çıkıp bize ahlak dersi vermeye yelteniyorlar. Sevsinler seni, Bay Bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun? Bunlarda her numara var. Pazar günü sandıkları bunlara bir siyaset mezarı yapalım

28 Mayıs'ın diğer hususlar yanında ülkemizde muhalefette de bir değişime vesile olacağına inanıyorum

Karnemizi gösterip milletimizin desteğini talep ettik. 28 Mayıs'tan sonra yapacaklarımı tek tek seçim beyannamemizde detaylandırdık

Bir tarafta seçim gündemine rağmen deprem bölgesini ihmal etmemiş sorumluluk sahibi bir yönetim var, diğer tarafta ise seçimden sonra depremzedelerimizi kapı dışarı eden bir vicdansızlık var

Ayrıntılar geliyor...