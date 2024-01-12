Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dolayısıyla başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Eyüpsultan Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin okunduğu programda dualar edildi. Kılınan yatsı namazının ardından program sona erdi.

Bazı vatandaşlar namazdan sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Cami çıkışında Eyüpsultan Belediyesince vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Regaip Kandili dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ndeki kandil programına vatandaşlar ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda dualar edildi, cemaatle yatsı namazı kılındı. Namazın ardından bazı vatandaşlar ikramlarda bulundu.

Büyük Çamlıca Camisi'nde de Regaip Kandili münasebetiyle akşam namazının ardından program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Caminin minarelerine "Regaip Kandiliniz mübarek olsun" yazılı mahya asıldı.

Sakarya

Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.

Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.

Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara ilgi gösterdi.

Fevziye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Düzce

Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Bartın

Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Şadırvan Camisi'ni dolduran cemaate yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

Bolu

Bolu'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Yıldırım Bayezid Camisi'nde vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Erzurum

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.

Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camii ve Muratpaşa Camii olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ağrı

Ağrı'da da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vaazla devam eden programın ardından cami çıkışında Türk Kızılay tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

Kars

Kars'ta da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Sultan Alparslan Camisi'nde düzenlenen programda dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Ardahan

Ardahan'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Yeni Mahalle'deki Hacı Mikailefendi Camisi'nde düzenlenen programda Gazze için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramı yapıldı.

Edirne

Edirne'de Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere tüm camilerde kandil programları gerçekleştirildi.

Eski Cami'de yatsı namazı öncesi düzenlenen programda Mevlid-i Şerif okundu, şehitler ve Filistin halkı için dua edildi.

Edirne Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş, Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Okumuş, mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin dualar ve ibadetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kırklareli

Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.

Başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen kandil programında vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Hızırbey Camisi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından "Regaip Kandili ve Üç Aylar" başlıklı vaaz verildi.

Vaazın ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Rüstem Paşa Camisi'nde de yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle idrak edilen kandil programının ardından dualar edildi.

Kayseri

Kayseri'de Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Hunat Camisi'nde program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir

Kırşehir'de Regaip Kandili dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, Regaip Kandili'nin önemi, üç aylar ve ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.

Programda, şehitler ve Gazze'deki Müslümanlar için dua edildi.

Nevşehir

Nevşehir'deki camilerde Regaib Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kurşunlu Camisindeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programın ardından Nevşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Adana

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Mersin

Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, vaazın ardından yatsı namazını kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası da dua edildi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kaptanpaşa Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

Camiye gelen vatandaşlar, vaazların ardından yatsı namazı kıldı.

Vatandaşlara cami çıkışında ikramda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Bülbül Camii'nde Regaip Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından kandille ilgili vaaz verildi.

Mevlid-i Şerif'in ardından dua edildi. Cami çıkışında ise vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Konya

Konya'da vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren camileri doldurmaya başladı.

Kentteki tarihi camiler başta olmak üzere, Hacı Veyiszade, İplikçi, Sultan Selim ve Alaaddin Camii'nde cemaat, yatsı namazını kılıp dua etti.

Camilerdeki programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Aksaray

Aksaray'da da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Karaman

Karaman'da ise İl Müftülüğünce düzenlenen programda kentteki camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Camilerde saf tutan cemaat yatsı namazını kılıp dua etti. Programın ardından, belediye tarafından cemaate kandil simidi dağıtıldı.

Gaziantep

Gaziantep'teki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Camiye gelen vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, yatsı namazı öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Vatandaşlar, Dergah Camisi'nde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Cemaate ikramda bulunuldu.

Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Abdulhamithan Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programın ardından vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Malatya

Malatya'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kernek Karagözlüler Camisi'deki programda, imam hatip Necmeddin Ceylan Kur'an-ı Kerim okudu.

Okunan mevlidin ardından İl Müftü Vekili Abdullah Bekiroğlu, vaaz verdi.

Darende ilçesinde de tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'nde vatandaşlar camiye gelerek dua etti.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından namaz çıkışı vatandaşlara, Somuncu Baba sebil ekmeği ikram edildi.

Adıyaman

Adıyaman Müftülüğü tarafından Altınşehir Camisi'nde program düzenlendi.

Burada İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, vaaz verdi, dua edildi.

Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kilis

Kilis Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Hacı Faruk Kayabaş Camisi'nde yatsı namazı öncesi verilen vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namaz çıkışı cemaate ikramda bulunuldu.

Siirt

Siirt'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Başta tarihi Ulu Cami, Hacı Fethi Serin Camii, Abdulhakim Sancak Çarşı Camii, Şeyh Ebul Vefa Camii olmak üzere camileri dolduran cemaat, yatsı namazını kılıp dua etti.

Hacı Fethi Serin Camii'nde düzenlenen programda verilen vaazın ardından, Mevlid-i Şerif ve hatim duası okundu.

İlahilerin seslendirildiği programın sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Batman

Batman'da da vatandaşlar üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ni dualarla idrak etti.

Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Kürtçe mevlit ve kasideler okundu, ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi.

Yapılan dualarla program sona erdi.

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesinde üç ayların müjdeleyicisi kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Solhan Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu.

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, Regaip Kandili'nin İslam dinindeki önemini anlatarak vaaz verdi, ardından dualar edildi.

Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şırnak

Şırnak'ta Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu.

Filistin halkının kurtuluşu içinde duaların edildiği programın sonunda cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.

Bursa

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide kandil programları düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de de Regaip Kandili dolayısıyla Zağnos Paşa Camisi'nde mevlit programı gerçekleştirildi.

Kur'an tilavetiyle başlayan programda ilahiler okunup dualar edildi. Programda camide yer bulamayanlar avluda namazlarını kılabildi. Cami çıkışında cemaate lokum ikramında bulunuldu.

Sındırgı ilçesinde de Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencileri İmam Hatip Camii'nde program gerçekleştirildi. Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, öğrenciler tarafından yapılan duayla son buldu.

Cami çıkışında Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Bilecik

Bilecik'te ise İl Müftülüğünce başta Kayıboyu Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla kandil idrak edildi.

Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, dualar edildi.

Namaz öncesi vaaz veren İl Müftüsü Ali Erhun, üç aylar diye ifade edilen bu bereketli zaman dilimlerinde insanların kendilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Bu aylarda insanların Allah'a güzel bir kul, peygambere ise güzel bir ümmet olmak için gayret etmeleri gerektiğini vurgulayan Erhun, şunları kaydetti:

"Üç ayların ülkemize, milletimize ve bütün İslam alemine huzur, mutluluk getirmesini, birbirimize kenetlenmemizi sağlamasını, uzun bir süredir Filistin ve Gazze'de yaşanan katliamların bir an önce durmasını, orada yaşayan Müslüman kardeşlerimizin bu musibetten zaferle çıkmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Vatan, din ve millet uğruna canını seve seve veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı ömürler dilerim."