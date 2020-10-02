Bakan Varank açıkladı! Geçen yıla göre yüzde 30 fazla...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Reel sektörün yatırım talebi salgın koşullarına rağmen yüzde 30 daha fazla

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla." dedi.

Varank, "Yıl sonuna kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacağız." diye konuştu.

Bakan Varank, "Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurduğumuz 100 milyon liralık fonla erken aşama girişimleri destekleyeceğiz." dedi.