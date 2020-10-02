Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Reel sektörün yatırım talebi salgın koşullarına rağmen yüzde 30 daha fazla
Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla." dedi.
Varank, "Yıl sonuna kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacağız." diye konuştu.
Bakan Varank, "Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurduğumuz 100 milyon liralık fonla erken aşama girişimleri destekleyeceğiz." dedi.
- Konya Şehir Hastanesi açılışında konuşan Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Karabağ kurtulana kadar mücadele sürecek
- Bakan Varank açıkladı! Geçen yıla göre yüzde 30 fazla...
- Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: AB tarafsız olamıyor
- Bakan Hulusi Akar 3 ülkeye tepki gösterdi, Erivan'dan ateşkes açıklaması geldi: Görüşmeye hazırız
- Başkan Erdoğan'dan koronaya yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı
- Azerbaycan'dan, 26 yıl sonra bir ilk! Ermenistan'ın alçak saldırılarına dur deme zamanı!