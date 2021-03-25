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25 Mart 2021 Perşembe 08:14:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 08:14:00

Reçete çetesine bir darbe daha! İlaçları PKK'ya gönderemediler

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Adana'da çökertilen ilaç çetesinin terör örgütü PKK ile bağlantısı deşifre oldu.

Hastaların kullanması gereken ilaçların çalınarak Suriye, Irak, İran'daki teröristlere gönderdiği saptandı.

750 BİN TL DEĞERİNDE

Akşam'ın haberine göre, Hatay'da Melih Karademir 100 bin TL, Şırnak'ta ise Cevat Elçi 650 bin liralık ilaçla yakalandı. İlaçları yasadışı yollarla Suriye ve Irak'taki teröristlere götürmeye çalışan diğer çete üyeleri Yakup Çelebi Van'da, Ahmet Ayhan da Mardin'de gözaltına alındı. İlaçları Cevat Elçi, İsmail Şahiner ve İranlı Baharak Astari'nin Ankara'da temin ettiği öğrenildi. Şebekenin, özel araç, yolcu otobüsü ve kargo şirketleri üzerinden de bir dağıtım ağı oluşturduğu tespit edildi.

Etiketler : ilaç pkk van şirnak
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