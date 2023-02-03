Raylar Boyunca Pazar, 17.15
24 TV ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz bir program başlıyor.
Bülent Alkış demir yollarıyla ülkeminizin eşşiz kentlerinin tarih, kültür ve lezzet dolu yerlerini geziyor. Deneyimini birlikte yaşayacağımız yolculuklarda bu hafta Anadolu'nun modern şehri Kayseri'ye doğru yola çıkıyor...
Tren seslerini takip edeceğimiz ''Raylar Boyunca'' her Pazar 17:15'te 24 TV'de.
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