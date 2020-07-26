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26 Temmuz 2020 Pazar 11:40:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 11:40:00

Rasulayn'da pazar yerine bombalı terör saldırısı: 5 ölü

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Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesindeki sebze pazarında bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 5 sivil öldü, en az 10 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında patlama meydana geldi.

Motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, biri çocuk 2’si kadın toplam 5 sivil öldü, en az 10 sivil yaralandı. Durumu ağır bir yaralı Türkiye’ye sevk edildi. Terör saldırısı sonucu iş yerleri de zarar gördü.

Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad sivil yerleşimlerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

MSB: İNSANLIK DÜŞMANI TERÖRİSTLER RASULAYN'DA 5 MASUM SİVİLİ KATLETTİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'nde huzur ve güven ortamına kastetmek için masum sivilleri hedef aldığına işaret edilerek, "İnsanlık düşmanı teröristler Rasulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı." ifadesi kullanıldı.

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