'Rami Kütüphanesi' açıldı! Başkan Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rami Kışlası'nın ülkemizin son iki buçuk asırlık tarihinde çok önemli bir yeri var." diyerek kütüphanenin haftanın her günü, günün 24 saati, gençler başta olmak üzere, kitapseverlere hizmet vereceğini belirtti. Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
Rami Kışlası'nın ülkemizin son iki buçuk asırlık tarihinde çok önemli bir yeri var
Rami'yi sadece bir kütüphane değil, pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir Kültür Merkezi olarak planladık
(Rami Kütüphanesi) Kütüphanemiz haftanın her günü, günün 24 saati, gençlerimiz başta olmak üzere, kitapseverlere hizmet verecektir
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefimize adım adım yaklaşıyoruz
Yıldız Sarayı'ndaki tarihi eserleri restore ederek, Vahdettin Köşkü'nü yanmış halinden sonra bugünkü haline getirerek tarihimize sahip çıktık
Gençlerimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın kütüphane ile bağını ne kadar güçlendirirsek, geleceğimiz o derece emniyette olacaktır
Bizim medeniyetimiz kalemle, anlamakla, sormakla yoğrulmuş ve ilimle, irfanla kıvamını bulmuştur
Gençlerimiz burada çayını, çorbasını içecek. Herhangi bir ücret ödemeyecekler
Ülkemizde yıllarca eğitim ve öğretimi belirli kesimlere ayrıcalık olarak tutmaya çalışan zihniyetin kısırlığını yaşadık
Düşüncesine, becerisine ve emeğine dayalı üretim yaparak ülkemize değer katan herkesin yanında olduk
Takip eden değil, öncülük yapan, diğer alanlar gibi kültürde de kendisine sunulanları tüketen değil, üreten bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz
Ayrıntılar geliyor...
- Başkan Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılıyoruz
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