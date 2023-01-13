Başkan Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Rami Kışlası'nın ülkemizin son iki buçuk asırlık tarihinde çok önemli bir yeri var

Rami'yi sadece bir kütüphane değil, pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir Kültür Merkezi olarak planladık

(Rami Kütüphanesi) Kütüphanemiz haftanın her günü, günün 24 saati, gençlerimiz başta olmak üzere, kitapseverlere hizmet verecektir

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

Yıldız Sarayı'ndaki tarihi eserleri restore ederek, Vahdettin Köşkü'nü yanmış halinden sonra bugünkü haline getirerek tarihimize sahip çıktık

Gençlerimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın kütüphane ile bağını ne kadar güçlendirirsek, geleceğimiz o derece emniyette olacaktır

Bizim medeniyetimiz kalemle, anlamakla, sormakla yoğrulmuş ve ilimle, irfanla kıvamını bulmuştur

Gençlerimiz burada çayını, çorbasını içecek. Herhangi bir ücret ödemeyecekler

Ülkemizde yıllarca eğitim ve öğretimi belirli kesimlere ayrıcalık olarak tutmaya çalışan zihniyetin kısırlığını yaşadık

Düşüncesine, becerisine ve emeğine dayalı üretim yaparak ülkemize değer katan herkesin yanında olduk

Takip eden değil, öncülük yapan, diğer alanlar gibi kültürde de kendisine sunulanları tüketen değil, üreten bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz

Ayrıntılar geliyor...