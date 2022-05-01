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01 Mayıs 2022 Pazar 11:32:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 11:32:00

Ramazan ne zaman başlıyor?

Kaynak: AA

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Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, yarın başlayacak.

Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla bayram namazı camilerde cemaatle kılınacak, bayramlaşmalar yüz yüze yapılacak.

Ramazan Bayramı namazı Iğdır'da saat 05.35, Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Bursa'da 6.35, Adana'da 6.14, Çanakkale'de 06.46'da kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nın başladığının işareti olan şevval ayının hilalinin, bu akşamdan itibaren Asya'nın güneydoğusu ve Hint Okyanusu'ndan itibaren görülmeye başlanacağını söyledi.

İşlek, havanın bulutlu veya yağmurlu olduğu yerlerde hilalin görülmeme ihtimalinin olduğunu da belirtti.

"Bayramda insanlara karşı tebessüm etmemiz ve güler yüzlü olmamız gerekiyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya ise Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla vatandaşların bayram namazını birlikte kılabileceğini söyledi.

Cemaatin salgından kurtulmanın şükür nişanesi olarak bayram sabahı camilere akın edeceğini belirten Kapukaya, ibadeti sadece ramazan ve bayramlarla sınırlamamak, bütün seneye yaymak gerektiğini aktardı.

Bayram sabahında erken kalkmak, temizlenmek ve güzel kokular sürünmek gerektiğini ifade eden Kapukaya, "Bize bu bayramı nasip ettiği için ve nimetlerini bize verdiği için Allah'a şükretmemiz lazım. Bayramda acımızı, kederimizi içimize gömmemiz, insanlara karşı tebessüm etmemiz ve güler yüzlü olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bayramda ihtiyaç sahiplerine sadaka verme tavsiyesinde bulunan Kapukaya, "Eğer fitrelerimizi hala vermemişsek Ramazan Bayramı içerisinde muhakkak vermemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bayramda tebrikleşmenin çok önemli olduğunu dile getiren Kapukaya, "Bayramda imkanımız varsa kardeşlerimizi ve özellikle büyüklerimizi ziyaret edelim. Huzurevinde kalan ve kimsesi olmayan yaşlılarımızı ve yetimleri ziyaret edip onların gönlünü alalım." açıklamasında bulundu.

Etiketler : Kovid-19 kısıtlamaları RAMAZAN BAYRAMI BAYRAM
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