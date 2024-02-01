Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır.
Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.
Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 1, 2024
İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır.
Kahraman polislerimizi tebrik... pic.twitter.com/LF00wgjb1a