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27 Nisan 2021 Salı 23:01:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 23:51:00

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu!

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Kamu çalışanları 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.

Kamuda çalışanlar için Ramazan Bayramı öncesi için idari izin kararı verildi. Bu kararla birlikte memurlar 9 günlük izne tabi olacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.

Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle ilgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması gerektiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

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