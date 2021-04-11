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11 Nisan 2021 Pazar 16:21:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 16:21:00

Ramazan ayında salgına yönelik hangi önlemler alınacak?

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Koronavirüs salgınıyla sürdürülen mücadelede yeni yol haritalarını belirleyecek olan Bilim Kurulu ve Kabine toplantıları önümüzdeki hafta başında yapılacak. Toplantılarda salgına yönelik alınacak önlemler gündemde olacak.

Koronavirüsle mücadelede gözler yeni haftada yapılacak Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarında olacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Pazartesi günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. O toplantıda ülke genelindeki vaka artışları değerlendirilecek.

Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 85'i farklı varyantlardan oluşuyor. Bunun için mutasyonlu virüsün seyri enine boyuna analiz edilecek.

Bilim Kurulu'ndan bir gün sonra toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündemi de yine koronavirüs olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.

YENİ RİSK HARİTASI

İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak, yeni risk haritası çıkarılacak.

Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek, 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

AŞILAMA SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Koronavirüs aşılamaları da toplantının gündeminde olacak. Sağlık Bakanlığı'nın hedefi Temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak. Bu noktada, toplantılarda, Türkiye'deki son durum ve yol haritası üzerinde durulacak.

Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Etiketler : ramazan ramazan ayı koronavirüs tedbirler
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