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Putin'in tahıl anlaşmasına dönmesi için kritik vurgu... "Sağlayabilecek tek lider Erdoğan"
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03 Ağustos 2023 Perşembe 21:26:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 21:26:00

Putin'in tahıl anlaşmasına dönmesi için kritik vurgu... "Sağlayabilecek tek lider Erdoğan"

Kaynak: AA

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tahıl anlaşmasına geri dönebilmesinin yolunun Türkiye'den geçtiğini ifade ederek, "Bunu sağlayabilecek tek lider Erdoğan" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider olduğunu belirtti.

Kuleba, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Ukrayna devlet ajansı Ukrinform'a açıklamada bulundu.

Rusya'nın anlaşmayı durdurduğunu anımsatan Kuleba, Ukrayna'nın Türkiye ile Putin'in bu anlaşmaya dönmesi konusunda etkileşimde olduğunu ifade etti.

Kuleba, şunları kaydetti:

"Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenskiy ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider."

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Ukrayna-Rusya ilişkileri Putin-Erdoğan ilişkisi Tahıl anlaşması Kuleba
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