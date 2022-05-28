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28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:16:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:19:00

Putin'den Ukrayna mesajı: Tahılın ihracı için yardımcı olabiliriz

Kaynak: AA

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Putin, Rusya'nın Karadeniz limanlarındaki Ukrayna tahılının ihracatı da dahil engelsiz tahıl ihracatına hazır olduklarını ancak bunun için Rusya'ya yönelik ilgili yaptırımların kaldırılmasını gerektirdiğini söyledi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durumun güncel yönleri hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"a yönelik son gelişmelere ilişkin bilgi verirken, "Kiev'in kabahati nedeniyle" kesilen müzakerelerin yeniden başlamasına Rusya'nın açık olduğunu ifade etti.

"Rusya kendi adına engelsiz tahıl ihracatı için seçenekler bulmaya yardım etmeye hazır"

Batı'nın Ukrayna'ya devam ettirdiği silah sevkiyatının tehlikeli olduğuna dikkati çeken Putin, bu bağlamda durumun daha da istikrarsızlaşacağını ve insani krizin ağırlaşacağını belirtti.

Küresel gıda güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili durumun da detaylıca ele alındığı görüşmede Putin, Batılı ülkelerin hatalı ekonomik ve mali politikalarının yanı sıra uyguladıkları Rus karşıtı yaptırımların sonucu olarak gıda tedarikindeki zorlukların gerçek nedenlerini somut verilere dayanarak açıkladı:

"Rusya kendi adına, Karadeniz limanlarından Ukrayna tahılının ihracatı da dahil olmak üzere engelsiz tahıl ihracatı için seçenekler bulmaya yardım etmeye hazır. Rus gübreleri ve tarım ürünleri arzındaki artış, küresel gıda pazarındaki gerilimin azalmasına da yardımcı olacak ve bu da elbette ilgili yaptırım kısıtlamalarının kaldırılmasını gerektirecek."

Etiketler : Kremlin Sarayı Rusya Putin
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