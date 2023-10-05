VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Güler ile ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Beşiktaş geri dönüşe engel olamadı: Beşiktaş 2-3 Lugano
Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde terör saldırısı: 4 polis, 2 asker yaralı
Prigojin'in ölümünün ardından sır perdesi aralanıyor: "Cesetlerde el bombası parçaları çıktı"
İçişlerinde 'terörle mücadele' toplantısı: Bakan Yerlikaya başkanlık etti
BM Libya için yardım çağrısı yaptı
05 Ekim 2023 Perşembe 21:04:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 21:04:00

Putin'den flaş nükleer füze açıklaması: "İki nedenle kullanırız"

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devletinin varlığına tehdit olması durumunda nükleer silah kullanmaktan sakınmayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devletinin varlığının tehlikeye girmesi halinde nükleer silahları kullanacaklarını belirterek, "Aklı başında ve hafızası yerinde olan hiç kimsenin Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmayı düşüneceğini zannetmiyorum." dedi.

Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı.

Karabağ'daki gelişmelerle ilgili Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in "Rusya'nın Ermeni halkına ihanet ettiği" yönündeki sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Putin, bir halk deyişi kullanarak, AB'nin yaptığı bir şey için başkalarını suçlamaması gerektiğine dikkat çekti.

Rusya'nın pek çok defa Ermenistan'a Karabağ çevresindeki 5 bölgeyi Bakü'ye iade etme ve Ermenistan ile Karabağ arasındaki bağlantıyı koruma konusunda uzlaşma teklifinde bulunduğunu vurgulayan Putin, bunun dikkate alınmadığının altını çizdi.

Putin, Moskova'nın Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması aracılığıyla Laçin koridorunun ve bölgedeki Ermenilerin güvenliğini garanti altına almaya hazır olduğunu ancak Erivan'ın savaşmayı istediğini anımsattı.

"KARABAĞ RESMEN AZERBAYCAN'IN"

Erivan'ın Avrupa'da Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu kendisinin kabul ettiğini hatırlatan Putin, kendisinin de bunu basından öğrendiğini söyledi.

Putin, "Karabağ resmen Azerbaycan'ın parçası oldu. Modern Ermeni devletinin tutumu budur. Biz ne yapabiliriz ki?" diye konuştu.

Karabağ'da bugün bulunan Rus Barış Gücü'nün durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Putin, bu güçlerin yazılı olarak düzenlenmiş herhangi bir statüsü bulunmadığını ve her şeyin Kasım 2020'deki üçlü bildirgeye bağlı olduğunu belirtti.

Putin, "Barış güçlerinin hakları tek bir şeyden ibaretti. Ateşkese uyulup uyulmadığını denetlemek. Başka hiçbir hakları yoktu." dedi.

Rus lider, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya Barış Gücü'nün halihazırdaki statüsü için Moskova ile ikili görüşmek istediğini, Erivan'ın da bu hususun Bakü tarafıyla görüşülmesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

"RUSYA, İKİ NEDENLE NÜKLEER SİLAH KULLANIR"

Rusya'nın nükleer silah kullanma durumuyla ilgili soruyu da cevaplayan Putin, "Rusya'nın askeri doktrininde, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının olası 2 nedeni var. Birincisi; nükleer silahların bize karşı kullanılması, yani buna cevap olarak sözde bir karşı saldırıda kullanılmasıdır." ifadesini kullandı.

Bu silahların kullanılacak olmasının ikinci nedeninin; "Rus devletinin varlığına yönelik tehdit" olduğunu belirten Putin, "Rusya'ya karşı konvansiyonel silahlar kullanılsa bile Rusya'nın bir devlet olarak varlığı tehlikeye girer." değerlendirmesinde bulundu.

Rus askeri doktrininde, nükleer silahlarla ilgili bir değişiklik yapmaya gerek olmadığının altını çizen Putin, bugün Rus devletinin varlığını tehdit edecek bir durumun olmadığına dikkati çekti.

Putin, "Aklı başında ve hafızası yerinde olan hiç kimsenin Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmayı düşüneceğini zannetmiyorum." dedi.

Etiketler : PUTİN NÜKLEER SİLAH RUSYA
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Nikah tazelediler

Nikah tazelediler
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX