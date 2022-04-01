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01 Nisan 2022 Cuma 09:27:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 09:27:00

Putin resti çekti ve tarih verdi! AB'den yanıt gecikmedi

Kaynak: Ajanslar

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni 'Ruble' kararı Avrupa ülkelerinde büyük panik yarattı. Putin'in gaz ödemelerinin bugünden itibaren rubleyle yapılması gerektiğini söyledi. Putin, bu şartın yerine getirilmemesi halinde sözleşmelerin askıya alınacağını bildirmesi AB ülkelerinde büyük panik yarattı. Almanya, Fransa ve İtalya karar tepki gösterdi.

Rusya-Ukrayna savaşı 37. gününe girdi. Rusya, Ukrayna'daki ilerleyişini sürdürürken, yaptırımlara yönelik hamleler yapmaya da devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni 'Ruble' açıklamaları ve kararı, petrol ve doğalgaz ihtiyacının büyük bir bölümünü Rusya'dan karşılayan Avrupa'da büyük panik yarattı. İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Putin'in doğal gaz ödemelerinin ruble ile yapılaması isteğini hakkında, "Ruble ile ödeme yapılması kabul edilmez çünkü anlaşmalar euro ve dolar bazında yapıldı. ifadesinde bulundu. Almanya'dan jet hızında gelen yanıtta 'Putin'in şantajlarına boyun eğmeyecekleri' vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 37. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

05:47 Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.

05:00 Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, Rusya'ya karşı verdikleri savaşta kullanılmak üzere istediği zırhlı araçları göndereceklerini açıkladı.

04:28 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askeri güçlerinin ülkede 15 havalimanını yok ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya toplam 1370 füze fırlattığı belirtildi. Saldırılarda 148 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 10 milyondan fazla Ukraynalının savaş nedeniyle evlerini terk ettiği aktarıldı. Açıklamada, "Rusya, Ukrayna'da 15 havalimanını yok etti. İşgalciler, her gün vahşet uyguluyor. Bunu affetmeyeceğiz." ifadelerine yer erildi.

03:42 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde yaklaşık 1500 sivilin Zaporijya kentine ulaştığını bildirdi.

02:21 Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini bildirdi.

02:16 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun bazı yerlerden çıkartıldığını söylerken Rusların taktik gereği kendilerinin zayıf olduğu noktalardan saldırabileceğini söyledi.

01:51 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin güvenliğinin garantörü olmaya hazır olması nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

01:04 İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya uygulanan yaptırımların sürmesi konusunda mutabık oldukları bildirildi.

00:11 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gün içinde 28 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

23:40 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentinden sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorunun açılacağını bildirdi.

23:34 Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçların imha edildiği anlara ait görüntüleri paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçlarını düzenlediği topçu saldırısıyla vurdu. Bakanlık, insansız hava aracı (İHA) ile anbean kayıt altına alınan saldırı anına ait görüntüleri paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ayrıca, 24 Şubat-31 Mart tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Açıklamada, 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 614 tank ve bin 735 askeri zırhlı teknik aracın da imha edildiği ifade edildi.

23:12 Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler için geldiği İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyduğunu açıkladı.

23:00 ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in kendini izole ettiğine dair bazı belirtiler olduğunu ifade ederek, "Putin'in bazı danışmanlarını kovduğuna dair belirtiler var" dedi.

Etiketler : rusya ukrayna savaş
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