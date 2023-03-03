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03 Mart 2023 Cuma 13:13:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 13:13:00

Provokatif paylaşım yapan 1065 hesap yöneticisi tespit edildi

Kaynak: TRT Haber

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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 1065 hesap yöneticisi tespit edildiğini açıkladı. Adli işlem başlatılan 150 şüpheli gözaltına alınırken, 29'u tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1065 hesap yöneticisinden 611'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 150 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Ayrıca depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.

Etiketler : emniyet genel müdürlüğü provokatif paylaşım gözaltı depremzede oltalama

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