Programa Başkan Erdoğan katılacak... AK Parti, üreten kadınları buluşturacak

AK Parti, çalışma hayatında yeni fikirleriyle yer almak isteyen, girişimcilik faaliyetlerinde bulunarak Türkiye ekonomisinin kalkınmasında "Ben de varım" diyen girişimci kadınları "Kadın Emeği Zirvesi"nde buluşturacak. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 81 ilde gerçekleştirdiği "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programlarında, iş arayan ya da iş kurmak isteyen girişimci kadınlara devlet desteklerini anlattı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir "Kadın girişimcilerin beklentilerini, sorun gördükleri alanlarla ilgili çözüm önerilerini istişare edeceğiz" dedi. 81 ildeki programların finalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanan programla bugün İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktaran Keşir, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen üretici, çiftçi, girişimci, işletme sahibi, ihracat yapan kadınlarla Sayın Cumhurbaşkanımız bir araya gelecek. Türkiye Yüzyılı'nda kadınlarla kalkınma, büyüme vizyonumuzu orada tekrar gündeme getireceğiz " diye konuştu.