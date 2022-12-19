VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bozdağ'dan, CMK ücret tarifesi açıklaması
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'ye gelecek
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
19 Aralık 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 11:00:00

Programa Başkan Erdoğan katılacak... AK Parti, üreten kadınları buluşturacak

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

ABONE OL

AK Parti, girişimcilik faaliyetlerinde bulunarak Türkiye ekonomisinin kalkınmasında “Ben de varım” diyen girişimci kadınları “Kadın Emeği Zirvesi”nde buluşturacak.

AK Parti, çalışma hayatında yeni fikirleriyle yer almak isteyen, girişimcilik faaliyetlerinde bulunarak Türkiye ekonomisinin kalkınmasında "Ben de varım" diyen girişimci kadınları "Kadın Emeği Zirvesi"nde buluşturacak. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 81 ilde gerçekleştirdiği "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programlarında, iş arayan ya da iş kurmak isteyen girişimci kadınlara devlet desteklerini anlattı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir "Kadın girişimcilerin beklentilerini, sorun gördükleri alanlarla ilgili çözüm önerilerini istişare edeceğiz" dedi. 81 ildeki programların finalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanan programla bugün İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktaran Keşir, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen üretici, çiftçi, girişimci, işletme sahibi, ihracat yapan kadınlarla Sayın Cumhurbaşkanımız bir araya gelecek. Türkiye Yüzyılı'nda kadınlarla kalkınma, büyüme vizyonumuzu orada tekrar gündeme getireceğiz " diye konuştu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kadın girişimci
Şarkı hazırlığı

Şarkı hazırlığı
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Babasının eserlerini okudu

Babasının eserlerini okudu
44 günde boşandı 23 günde barıştı!

44 günde boşandı 23 günde barıştı!
Kira artışına masraf çözümü

Kira artışına masraf çözümü
Hayatının aşkı 41 oldu

Hayatının aşkı 41 oldu
"Mizah anlayışıma izleyiciler alıştı"

"Mizah anlayışıma izleyiciler alıştı"
"Ayrılsak da görüşüyoruz"

"Ayrılsak da görüşüyoruz"
Klip çekiminde tekne kazası

Klip çekiminde tekne kazası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX