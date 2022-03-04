"En İyi 1000 Bilim İnsanı" sıralamasında Türk akademisyenden büyük başarı

Akademisyenler ve araştırmacılar için önde gelen bir akademik platform olan Research.com tarafından, her sene olduğu gibi bu sene de çeşitli akademik verilerle hazırlanan "Dünyanın En İyi 1000 Bilim İnsanı" listesi açıklandı. 8 Şubat'ta ilan edilen sıralamada Türk bilim insanları da üst sıralarda yer aldı.

İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu, İşletme ve Yönetim alanında "En İyi 1000 Bilim İnsanı" sıralamasına Türkiye'den giren 3 akademisyen arasında ilk sırada yer aldı. H-İndeksi, disipline katkı, alınan ödül ve sergilenen başarılar ile yayın performansına göre yapılan değerlendirmede Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu, dünyada ise 512. sırada yer aldı.

Dünyanın dört bir yanındaki politika yapıcılara, araştırmacılara, karar vericilere ve girişimcilere, "İşletme ve Yönetim" alanında dünyanın nereye gittiğine ve araştırmaların hangi konularda yoğunlaştığına, alanın önde gelen akademisyenlerinin çalışmalarıyla ilham vermeyi hedefleyen "Dünyanın En İyi 1000 Bilim İnsanı" sıralamasında Prof. Ekrem Tatoğlu'nun yanı sıra Türkiye'den Bülent Mengüç ve Metin Kozak da yer alıyor.