Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan 4. dalga uyarısı

ABD'nin popüler haftalık haber dergilerinden Barron's'un Investing in Tech isimli konferans serisine katılan Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin, Kovid-19 vakalarının tekrar artabileceği uyarısında bulundu.

Hindistan'dan yayılan Delta varyantıyla ilgili Uğur Şahin, "İngiltere'de insanların yüzde 50'si 2. doz aşılarını olmalarına rağmen Delta mutasyonu da yayılıyor. Eğer dikkatli olmazsak belirli bölgelerde 4. dalgayla karşı karşıya kalabiliriz" dedi. Şahin, 2. dozdan sonra 6 ila 9 ay sonra tekrar aşı olunması gerektiğini de söyledi.

İNGİLTERE KORKUTTU

İngiltere'de önceki gün 9 bin 55 vaka görülürken şubat ayından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bir önceki gün görülen 7 bin 673 vaka sayısının bir gün içerisinde yüzde 18 arttığı tespit edilen ülkede can kaybı ise dokuz olarak açıklandı.