VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Güler ile ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Beşiktaş geri dönüşe engel olamadı: Beşiktaş 2-3 Lugano
Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde terör saldırısı: 4 polis, 2 asker yaralı
Prigojin'in ölümünün ardından sır perdesi aralanıyor: "Cesetlerde el bombası parçaları çıktı"
İçişlerinde 'terörle mücadele' toplantısı: Bakan Yerlikaya başkanlık etti
BM Libya için yardım çağrısı yaptı
05 Ekim 2023 Perşembe 22:58:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 22:58:00

Prigojin'in ölümünün ardından sır perdesi aralanıyor: "Cesetlerde el bombası parçaları çıktı"

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğü uçak kazasının enkazındaki cesetlerde el bombası parçalarının bulunduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğü uçak kazasının enkazında ulaşılan cesetlerde el bombası parçalarının bulunduğunu söyledi.

Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı.

Rusya'nın Avrupa'ya TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden sevkiyatı sürdürdüğünü belirten Putin, "Görünüşe bakılırsa Ukraynalı terörist gruplar bu hatta zarar vermek istiyorlar." dedi.

Putin, Rus savaş gemilerinin Karadeniz'in altındaki boru hattı sistemlerini koruduğunu vurgulayarak, "Ancak Ukrayna insansız deniz araçlarıyla hatlara saldırmaya çalışıyorlar ve bu saldırlar İngilizce konuşan uzmanların katılımıyla hazırlanıyor. Bunu dinlediğimiz konuşmalarda duyuyoruz. Bundan istediğiniz çıkarımı yapabilirsiniz." diye konuştu.

PUTİN: DÜŞEN UÇAKTAKİLERE UYUŞTURUCU ANALİZİ YAPILMALIYDI

Putin, 23 Ağustos'ta Rusya'nın Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu Prigojin'le birlikte toplam 10 kişinin öldüğü olaya ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Olaya ilişkin yanıtlanmamış bir soru kaldığını söyleyen Putin, "(Wagner) Şirketin yönetimine ne olduğu konusunda muhtemelen havada kalan bir soru olduğunu biliyorum." dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi'nin kendisine olaya ilişkin yakın zamanda rapor verdiğini anlatan Putin, "Kazada ölenlerin cesetlerinde el bombası parçaları bulundu. Uçağa dışarıdan herhangi bir darbe gelmedi ve bu Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yürütülen incelemenin sonucu olarak kanıtlanmış bir gerçektir." diye konuştu.

Putin, Prigojin'in evinde ve Wagner'in ofislerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunduğuna işaret ederek, "Ne yazık ki ölenlerin kanında alkol veya uyuşturucuya yönelik hiçbir uzman incelemesi yapılmadı. Bana göre böyle bir inceleme yapılması gerekirdi ama yapılmadı." ifadelerini kullandı.

"WAGNER'DEN BİRKAÇ BİN SAVAŞÇI RUS ORDUSUNA KATILDI"

Rusya'da Wagner benzeri gruplara ihtiyaç bulunup bulunmadığına yönelik henüz bir fikir birliği bulunmadığını vurgulayan Putin, "Ancak bugün itibariyle bu şirketten birkaç bin savaşçının Rusya Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzaladığını kesin olarak söyleyebilirim. İsterlerse askeri operasyonlara katılırlar." şeklinde konuştu.

Putin, Rusya'da özel askeri şirketlerin bulunmadığını belirterek, "Özel askeri şirket, basının verdiği bir unvandı. Rusya'da özel askeri şirketlere ilişkin bir yasa bulunmadığından özel askeri şirketler de bulunmamaktadır. Biz böyle şirketlere sahip değiliz ve hiçbir zaman da sahip olmadık." ifadelerini kullandı.

Etiketler : WAGNER RUSYA PRİGOJİN PUTİN
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX