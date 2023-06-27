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27 Haziran 2023 Salı 17:09:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 17:09:00

Prigojin'in Belarus'ta olduğu açıklandı

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Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, Rusya'da isyan başlatan Wagner'in lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğunu açıkladı.

Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, Rusya'da isyan başlatan Wagner'in lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğunu açıkladı.

Etiketler : Belarus Alexandr Lukaşenko Wagner Prigojin Rusya
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