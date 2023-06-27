27 Haziran 2023 Salı 17:09:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 17:09:00
Prigojin'in Belarus'ta olduğu açıklandı
Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, Rusya'da isyan başlatan Wagner'in lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğunu açıkladı.
Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, Rusya'da isyan başlatan Wagner'in lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğunu açıkladı.
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