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09 Temmuz 2020 Perşembe 11:22:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 11:26:00

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Silva: Güvenli turizm sertifikası uygulamasının çok yerinde bir girişim

Kaynak: AA

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Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Türkiye'nin turizm alanında aldığı koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin anlatıldığı Antalya'daki büyükelçiler toplantısında, turistler için sağlanan sıhhi koşulları yerinde gördüklerini söyleyerek, 'güvenli turizm sertifikası' uygulamasının çok yerinde bir girişim olduğunu belirtti.

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva, AA muhabirine, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele ve normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatıldığı, 19-21 Haziran'da Antalya'da düzenlenen ve kendisinin de katıldığı "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine ve Türkiye'nin bu süreçte aldığı "güvenli turizm" tedbirlerine ilişkin izlenimlerini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye'de görevli büyükelçilere yönelik Antalya'da düzenlenen etkinliğe katılmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Silva, her şeyden önce Ankara'dan yola çıkışlarından Antalya'ya varışlarına kadar etkinliğin organizasyonunun övgüyü hak ettiğini dile getirdi.

Silva, şöyle devam etti:

"Kısa zaman içinde Türkiye'ye seyahat etmeye devam etmelerini umduğumuz tüm turistler için gerekli sıhhi koşulları sağlamak amacıyla havaalanında alınan önlemleri görme fırsatımız oldu. Türk hükümetinin, Kovid-19 sürecinde güven ve tedbir açısından tüm doğru prosedürleri gönüllülük esasına göre izleyen ve uygulayan kurumlara, yani restoran ve otellere güvenli oldukları yönünde sertifika vermesi çok yerinde bir girişimdir."

"TÜRK HALKININ EŞSİZ VE DOKUNAKLI MİSAFİRPERVERLİĞİNİ DENEYİMLEDİM"

Türkiye'deki görevine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kasım 2016'da güven mektubunu sunarak başlayan Silva, Antalya'daki etkinliğe ilişkin "Öte yandan, bu çekici ülkeye geldiğimden bu yana vurguladığım gibi, bu yolculuk sırasında da hem Türk makamlarının hem de Türk halkının eşsiz ve dokunaklı misafirperverliğini bir kez daha deneyimledim." değerlendirmesinde bulundu.

Silva, Türkiye'nin önde gelen özelliklerinden birinin, "antikle moderni, medeniyetin kökleriyle mavi denizi birbirine bağlayan Antalya'nın cazibesi" olduğuna işaret ederek, Türkiye'de tüm güzelliklerin, doğanın ve tarihin bir arada bulunduğuna dikkati çekti.

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