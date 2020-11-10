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10 Kasım 2020 Salı 15:58:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 15:58:00

Popçu Lara'dan kariyerine ‘Mecburi Veda' imzası

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Popçu Lara, ‘Sanal Alem' sonrası yeni single'ı ‘Mecburi Veda'yı dinleyicisiyle buluşturdu.

Kariyerinin en özel şarkılarından birine imza attığını söyleyen Lara, ‘Mecburi Veda’nın herkesin hayatında yer edeceğini ekledi.

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