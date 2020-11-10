10 Kasım 2020 Salı 15:58:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 15:58:00
Popçu Lara'dan kariyerine ‘Mecburi Veda' imzası
Popçu Lara, ‘Sanal Alem' sonrası yeni single'ı ‘Mecburi Veda'yı dinleyicisiyle buluşturdu.
Kariyerinin en özel şarkılarından birine imza attığını söyleyen Lara, ‘Mecburi Veda’nın herkesin hayatında yer edeceğini ekledi.
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