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16 Kasım 2020 Pazartesi 19:25:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 19:25:00

Pompeo, Türkiye'ye geldi

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa'dan özel jet ile İstanbul Havalimanı'na geldi.

Pompeo'yu taşıyan uçak havalimanının VIP bölümüne indi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Pompeo'ya konvoy eşlik etti.

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