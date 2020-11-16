16 Kasım 2020 Pazartesi 19:25:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 19:25:00
Pompeo, Türkiye'ye geldi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa'dan özel jet ile İstanbul Havalimanı'na geldi.
Pompeo'yu taşıyan uçak havalimanının VIP bölümüne indi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Pompeo'ya konvoy eşlik etti.
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