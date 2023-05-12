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12 Mayıs 2023 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 11:15:00

POMEM müracaatlarında yaş şartı değiştirildi

Kaynak: AA

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Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, 2023'te yapılacak Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan başvuru hakkı, 1 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi.

Ayrıca depremden etkilenen Kilis ve Osmaniye merkez ve ilçeleri 2. bölge (şark) statüsüne alındı. Böylece depremden etkilenen tüm iller, emniyet mensupları için 2. bölge statüsüne geçti.

İkinci şark görevine giden emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç diğer rütbelerdeki personelin hizmet sürelerinde de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda ikinci şark görevine giden personelin hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 4 yıl, hizmet süresi 5 yıl olan birimlerde 3 yıl, hizmet süresi 4 yıl olan birimlerde 2 yıl, hizmet süresi 3 ve 2 yıl olan birimlerde 2 yıl görev yapması durumunda ikinci şark görevini tamamlamış sayılacak.

Etiketler : pomem polis meslek eğitim merkezi resmi gazete
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