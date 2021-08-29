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29 Ağustos 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 11:30:00

Polonya paylaştı! Türk F-16'ları hayran bıraktı

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Türk F-16'ları Polonya Havacılık Bayramı nedeniyle Polonya semalarında uçarken, Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Türk F-16'larının uçuşu binlerce beğeni aldı.

Türk F-16'ları Polonya Havacılık Bayramı nedeniyle Polonya semalarında uçarken, Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Türk F-16'larının uçuşu binlerce beğeni aldı.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Polonya'da bulunan Türk F-16 uçakları, 28 Ağustos Polonya Havacılık Bayramı dolayısıyla Polonya F-16'larıyla birlikte uçuş gerçekleştirdi. Türk F-16'larının uçuşunu Polonya Savunma Bakanlığı Twitter sayfasından yayınladı. Türk F-16'larının Polonya semalarında süzüldüğü yaklaşık iki dakikalık kayıt binlerce kişiden beğeni aldı.

4 adet Türk F-16'sı NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Polonya'nın Malbork kentindeki 22'nci Hava Taktik Üssü'nde Eylül ayına kadar görev yapacak. Türk F-16'ları Baltık Hava Polisliği kapsamında en son 2006 yılında Litvanya'da görev yapmıştı.

Etiketler : Türk F-16 Polonya Havacılık Bayramı Polonya Savunma Bakanlığı NATO Geliştirilmiş Hava Polisliğiİ
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