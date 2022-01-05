VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'da büyük panik! Eyvah Türkler yüzerek geliyor
Araba stokçularının oyunu bozuldu
Başkan Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı
Türkiye'yi "uçuracak" tesisler açılıyor
Dengeleri altüst edecek anlaşma devrede!
Marketlerde yeni dönem! Zorunlu hale getirildi
Kayseri'de PKK ve El Nusra'ya operasyon! Gözaltına alındılar
MSB: Saldırı hazırlığındalardı! 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Herkes kazanacak, rahat olun
Okullar kapanacak mı?
Lavaş ekmeğe sarıp gizlemiş! Oğluna gönderdiği dürüm dönerin içinden çıktı
Macron'dan aşı yaptırmayanlara 'sosyal baskı' mesajı
İki ilimiz için kritik petrol kararı
Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Bunu bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı: 4 karar birden alındı
‘Elif Ana' start aldı
Film gösterimine korona engeli
‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici
Kaan Tangöze'den türkü albümü
2022 yılında sürpriz var
Pijama partisi
Birbirlerini sildiler
O görüntü bir proje
05 Ocak 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 12:00:00

Polisler ortaya çıkardı! Araç stokçularının oyununu devlet bozdu!

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının stokçulara yönelik soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler deşifre etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen bayilere yönelik soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Başsavcılığın, araç fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik soruşturması devam ediyor.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 araç bayisinde inceleme başlattı.

Müşteri gibi davranarak araç bayisine giden ekipler, sıfır araç talebinde bulundu.

Firma yetkilileri, otomotiv sektöründeki çip krizi ve ham madde tedarikinde yaşanan sorunları sebep göstererek stoklarında araç olmadığını söyledi.

Bazı bayiler de iç aksesuar donanımı ve kaportalarına seramik koruyucu çekileceği gerekçesiyle stoklarındaki araçların satışa hazır olmadığını öne sürdü.

Polis ekiplerinin hemen ardından aynı firmalara bu sefer de maliye müfettişleri girdi, araç stok kayıt bilgilerini kontrol etti.

Müfettişlere ellerinde araç olmadığını iddia eden bayilerin stoklarında yeteri kadar araç olduğu belirlendi.

Bunun üzerine söz konusu bayilere para cezası kesen müfettişler, buna ilişkin tutanağı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına gönderdi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılık, 17 Aralık 2021'de bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen kişiler hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "ihtikar ve fiyatları etkileme" suçlarından yürütülüyor.

Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sahtecilik dolandırıcılık araç stok
20 bin kişilik kutlama

20 bin kişilik kutlama
Arabası kolunda

Arabası kolunda
Yılın son düğünü! Evlendiler

Yılın son düğünü! Evlendiler
Kostümüme değil, sesime bakın

Kostümüme değil, sesime bakın
Yılın son konseri

Yılın son konseri
Babalar ve oğullar

Babalar ve oğullar
Telli duvaklı Diva

Telli duvaklı Diva
Yeni yıl dileği sağlık

Yeni yıl dileği sağlık
Inna yeniden Türkiye'de

Inna yeniden Türkiye'de

EN ÇOK OKUNAN HABERLER