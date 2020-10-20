Polisimizi ısıran HDP'li Remziye Tosun evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti
Kaynak: AA
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin il başkanlığından çıkarken evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine hakarette bulundu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 413'üncü gününde devam etti.
Bir grup partiliyle HDP İl Başkanlığına gelen Tosun, partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etti. Bunun üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşandı.
Gerginliğin büyümesini polisler önledi.
AA'nın aktardığı habere göre, evlat nöbeti tutan aileler de Remziye Tosun'a tepkilerini, "Kahrolsun HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirdi.
- Polisimizi ısıran HDP'li Remziye Tosun evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti
- Bakan Soylu: Muhtar demek millet demektir
- İP'li Ümit Özdağ, İyi Parti içindeki FETÖ'cünün kim olduğunu açıkladı! Meral Akşener'in bilgisi var
- Başkan Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı
- Bakan Koca 'ağır hasta sayısına' dikkat çekti: Azaltmadan başaramayız!
- Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor