VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
'Pentagon Türkiye ile F-35 sorununun çözümü için görüşüyor'
Gaziantep'te fabrika yangını
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı
Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!
İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor
On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı
Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı
"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"
ABD'den Dedeağaç'a büyük sevkiyat!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı
AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı
NATO tatbikata başladı
Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli
Firari CHP'liye operasyon!
Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
18 Ekim 2021 Pazartesi 14:32:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 14:40:00

Polisi yerde sürükleyen CHP'li Sadıkoğlu gözaltına alındı

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Kocaeli'de kendisini durduran polisten kaçarken polis memurunu aracıyla sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanvekili Bülent Sadıkoğlu saklandığı evinde yakalandı.

Kocaeli'de polis çevirmesinde önce duraklayıp aracın sürücü mahlinden polis memuru yaklaştığı anda kaçmaya başlayarak polisin yaralanmasına sebep olan Bülent Sadıkoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sabah'ın haberine göre, Eski CHP Gençlik Kolları Başkanvekili Bülent Sadıkoğlu, Kocaeli'de yakalama haczi olan aracı ile ilerlerken polis tarafından durduruldu. Polis ekibinin kontrol yaptığı sırada bir anda gaza basan Bülent Sadıkoğlu, polis memurunu sürükleyerek yere düşürdü. Sadıkoğlu kaçarken, polis ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sırra kadem basan Sadıkoğlu o günden itibaren her yerde aranıyordu. Sadıkoğlu saklandığı evde polisler tarafından tespit edildi. Yapılan baskında Sadıkoğlu yakalanarak gözaltına alındı.

Sadıkoğlu emniyette yapılacak sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilecek.

Etiketler : Kocaeli Eski CHP Gençlik Kolları Başkanvekili Bülent Sadıkoğlu
Dizi yayınlanmadan ikinci sezonu onaylandı

Dizi yayınlanmadan ikinci sezonu onaylandı
Heyecanlandıran teklif

Heyecanlandıran teklif
‘Ağaçtaki Kız' olacak

‘Ağaçtaki Kız' olacak
Kızı için İstanbul'da

Kızı için İstanbul'da
Kızıyla reklam çekti

Kızıyla reklam çekti
Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı

Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı
"Boş gitmesin diye ödül vermişler"

"Boş gitmesin diye ödül vermişler"
Sevgiliye doğum günü partisi

Sevgiliye doğum günü partisi
11 yıl sonra aynı projedeler

11 yıl sonra aynı projedeler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER