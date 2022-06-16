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16 Haziran 2022 Perşembe 23:51:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 23:52:00

Polise yumruk atan vekil ile ilgili fezleke TBMM'ye gönderildi

Kaynak: TRT Haber

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Polise saldırıda bulunan DBP Milletvekili Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı. Meclis Başkanı Şentop'un fezlekeyi bekletmeden Anayasa Adalet Karma komisyonuna gönderdi.

İlk olarak Adalet Bakanlığına ardından da Cumhurbaşkanlığına gönderilen DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, akşam saatlerinde Meclis Başkanlığına ulaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale ettiği öğrenildi.

Etiketler : TBMM TBMM Komisyonları Mustafa Şentop fezleke
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