Polise yumruk atan vekil ile ilgili fezleke TBMM'ye gönderildi

Polise yumruk atan vekil ile ilgili fezleke TBMM'ye gönderildi

İlk olarak Adalet Bakanlığına ardından da Cumhurbaşkanlığına gönderilen DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, akşam saatlerinde Meclis Başkanlığına ulaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale ettiği öğrenildi.