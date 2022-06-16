Polise yumruk atan vekil ile ilgili fezleke TBMM'ye gönderildi
Kaynak: TRT Haber
Polise saldırıda bulunan DBP Milletvekili Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı. Meclis Başkanı Şentop'un fezlekeyi bekletmeden Anayasa Adalet Karma komisyonuna gönderdi.
İlk olarak Adalet Bakanlığına ardından da Cumhurbaşkanlığına gönderilen DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, akşam saatlerinde Meclis Başkanlığına ulaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale ettiği öğrenildi.
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