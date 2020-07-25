2 bin saatlik görüntüler izlendi!

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25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:57:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:57:00

Polis, Pınar'ın cinayetini aydınlatmak için 2 bin saatlik görüntü izlemiş

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27), Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice katledildiği cinayetin nasıl aydınlatıldığının detayları ortaya çıktı. Avcı'ya 100'ün üzerinde görgü tanığının ifadesi, 2 bin saatlik görüntü ve telefon kayıtlarının incelenmesi sonucu ulaşıldığı öğrenildi. Zanlının, 6 aydır görüşmediğini belirttiği Gültekin ile 16 Temmuz'da aralarında çok sayıda görüşme olduğu belirlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekiplerince bulunması için çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

Pınar Gültekin'in cansız bedeni, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından dün memleketi Bitlis'e gönderildi. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı ise sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 BİN SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Cinayetin nasıl aydınlatıldığının detayları ortaya çıktı. Muğla Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, kayıp başvurusunun ardından Pınar Gültekin'i bulmak için telefon kayıtları ve sosyal medya hesaplarından genç kızı tanıyanların listesini oluşturdu.

Ekipler, cinayetten birkaç gün önce Gültekin'in en yakınında bulunan 100'ün üzerinde kişinin bilgisine başvurdu. Olağan şüphelileri belirleyen ekipler, bir taraftan da yüzlerce güvenlik kamerasını tarayarak 2 bin saatlik görüntüyü inceledi.

Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar değerlendiren ekipler, tüm şüpheler üzerinde toplanan Gültekin'in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'yı gözaltına aldı. Öte yandan zanlının, 6 aydır görüşmediğini belirttiği Gültekin ile 16 Temmuz'da aralarında çok sayıda görüşme olduğu da ortaya çıktı.

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