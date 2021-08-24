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24 Ağustos 2021 Salı 19:09:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 19:09:00

Polis memuru koronavirüse yenik düştü

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 10 gündür koronavirüs tedavisi gören 54 yaşındaki polis memuru Arif Kılıç, yaşamını yitirdi.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası polis memuru Arif Kılıç, yaklaşık 10 gün önce koronavirüse yakalandı.

Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kılıç, dün gece hayatını kaybetti.

Arif Kılıç'ın cenazesi ilçeye bağlı Zincirli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü Düziçi Arif Kılıç Polis memuru
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