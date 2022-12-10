PKK/YPG'ye 'üst düzey' darbe! Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Suriye'de etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin, örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin yönetici kadrosundaki Fehmi Muhammed olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin, örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.
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