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10 Aralık 2022 Cumartesi 09:57:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 09:57:00

PKK/YPG'ye 'üst düzey' darbe! Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Suriye'de etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin, örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin yönetici kadrosundaki Fehmi Muhammed olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin, örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : terörist pkk türk silahlı kuvvetleri milli savunma bakanlığı
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