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02 Aralık 2022 Cuma 09:33:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 09:33:00

PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tel Tamir eyalet tugay sorumlusu Kemal Pir kod adlı İbrahim Mohammad Nasır, Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Nasır, bölge halkından olması itibarıyla Barış Pınarı Harekat Bölgesi sınır hattını çok iyi biliyor ve gerçekleştirdiği sızma girişimleri sınır güvenliğini tehdit ediyordu.

Füze konusunda uzman olan ve sabotaj planlarının yapılmasında aktif rol oynayan Nasır, Tel Tamir'in iç bölgeleri ve sınır bölgesini iyi bilmesi nedeniyle Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlerde, komuta ettiği tugaydaki unsurlarla birlikte başat rol oynuyordu.

Kendisine bağlı unsurlarla birlikte doğrudan sabotaj eylemlerine katılan Nasır, gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle MİT tarafından hedef listesine alınmıştı. Tüm hareketleri ve intikalleri sahadaki MİT ajanları tarafından dikkatle izleniyordu.

Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine Kemal Pir kod adlı terörist İbrahim Mohammad Nasır, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Etiketler : mit terör örgütü pkk ibrahim mohammad nasır
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