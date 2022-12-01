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01 Aralık 2022 Perşembe 14:43:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 14:43:00

PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'da bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil öldü

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusundaki bölgelere yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, öğle saatlerinde Tuffaha köyüne roket saldırısı düzenledi, roketlerden biri sivillere ait eve isabet etti.

İlçedeki hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, terör saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Bölgedeki sağlık ekipleri, yaralıları Tel Abyad Hastanesi'ne nakletti.

Tel Abyad ilçesi Ekim 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den temizlenmişti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sık sık sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, bölgedeki sivillerin evlerini de roket saldırılarıyla hedef alıyor.

Etiketler : pkk roket saldırısı sivil
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