PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'da bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil öldü

PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'da bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil öldü

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusundaki bölgelere yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, öğle saatlerinde Tuffaha köyüne roket saldırısı düzenledi, roketlerden biri sivillere ait eve isabet etti.

İlçedeki hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, terör saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Bölgedeki sağlık ekipleri, yaralıları Tel Abyad Hastanesi'ne nakletti.

Tel Abyad ilçesi Ekim 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den temizlenmişti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sık sık sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, bölgedeki sivillerin evlerini de roket saldırılarıyla hedef alıyor.