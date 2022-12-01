PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'da bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil öldü
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.
Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusundaki bölgelere yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, öğle saatlerinde Tuffaha köyüne roket saldırısı düzenledi, roketlerden biri sivillere ait eve isabet etti.
İlçedeki hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, terör saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.
Bölgedeki sağlık ekipleri, yaralıları Tel Abyad Hastanesi'ne nakletti.
Tel Abyad ilçesi Ekim 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den temizlenmişti.
Barış Pınarı Harekatı bölgesine sık sık sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, bölgedeki sivillerin evlerini de roket saldırılarıyla hedef alıyor.
- "Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor"
- İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan açıklamalar
- Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
- 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
- PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
- Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de