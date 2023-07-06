VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Titanik enkazına turistik sefer düzenlerken patlamıştı! Şirket, operasyonlarını askıya aldı
Guterres: İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını kınıyorum
Lukaşenko, "durum daha da vahim olabilir" diyerek Avrupa'yı uyardı!
Arda Güler, Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirdi
Avrupa borsaları, ABD'den gelen verilerden sonra günü keskin düşüşle kapattı
ABD'den "acil soruşturma" talebi
06 Temmuz 2023 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 20:00:00

PKK/YPG Suriye'de 17 çocuğu zorla silah altına aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Terör örgütü PKK/YPG, Haseke ve Halep illerinde işgalinde tuttuğu bölgelerde son 2 günde 17 çocuğu zorla silah altına aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, son günlerde anayollarda ve özellikle de okulların önünde "kontrol noktaları" sayısını artıran terör örgütü, Haseke ve Halep illerinde yuvalandığı bölgelerde çocuk kaçırma eylemlerine hız verdi.

Dün Haseke il merkezinde lise son sınavı çıkışı 6 çocuğu kaçıran teröristler, bugün de Kamışlı ilçesinden 7 ve Halep'in Münbiç ilçesinden de 4 çocuğu ailesinden kopardı.

Böylece PKK/YPG son 2 günde 17 çocuğu zorla silah altına aldı.

Alıkonulan gençlerin Haseke'nin Malikiyye (Derik) ilçesine bağlı Han el-Cebel köyündeki sözde eğitim kamplarına götürüldüğü biliniyor.

2022'DE 1200 ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI

BM'nin Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığı açıklanmıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : PKK/YPG Haseke Halep Suriye
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Yeni Süperman belli oldu

Yeni Süperman belli oldu
Helallik istedi

Helallik istedi
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX