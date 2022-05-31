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31 Mayıs 2022 Salı 09:07:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 09:07:00

PKK/YPG Avrupa'nın ortasında!

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Festival adı altında terör propagandası! PKK'lılar yürüdü, Avrupa izledi. Bir taraftan Türkiye'nin tepkisine karşılık, “PKK zaten terör örgütü listemizde” diyorlar, diğer taraftan terör yandaşlarının gövde gösterisine izin veriyorlar.

PKK/YPG'li teröristler, elebaşları Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle Avrupa'nın farklı kentlerinde örgüt propagandasının yapıldığı sözde etkinlikler düzenledi. Fransa'nın Marsilya kentinde dün düzenlenen etkinlikte sözde "14. Engin Sincer Festival'i" olarak adlandırılan terör eylemi için örgüt üyeleri terörist kıyafetleri giydiler, PKK/YPG paçavraları ve Öcalan fotoğraflarıyla yürüyüş gerçekleştirdiler. Sözde festival Marsilya'nın yanı sıra, Almanya'nın Lützerath, İsveç'in Stockholm, İsviçre'nin Alp Dağları, Hollanda'nın Ellemeet bölgeleri ile İngiltere ve Yunanistan'da eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Bild gazetesi Almanya'daki terör gösterisi için 'barışçıl gösteri' ifadesini kullandı. Örgüt sözde festivali 2008'den bu yana her yıl Paris'te Sarselles banliyösündeki Espace Champ de Foire Route de bulunan Refiuzniks spor tesislerinde düzenliyordu. Bu yıl ilk kez propagandanın merkezi Marsilya'ya taşındı.

YÜZ BİNLERCE EURO HARAÇ

'Engin Sincer Festivali' adı altındaki örgüt propagandasında çeşitli etkinlikler de düzenlenerek katılımcılardan 'bağış' adı altında para toplanıyor.

Örgütün bu şekilde yüz binlerce euro haraç topladığı ifade ediliyor. Türkiye, elçilik aracılığıyla Fransa'dan izahat istedi.

AİHM ÖNÜNDE TERÖRİST GÖSTERİ

İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan aynı zamanda HDP İstanbul milletvekili Musa Piroğlu'nun kardeşi olan PKK/KCK mensubu Ecevit Piroğlu, Türkiye'ye iade edilmek üzere Sırbistan'da gözaltına alındı. Piroğlu'nun yakalanmasını protesto etmek için Strasbourg'taki AİHM önünde toplanan PKK'lılar eylem yaptı. 100 metre ileride AP ve Avrupa Konseyi'nin bulunduğu bölgede kimse PKK'lılara müdahale etmedi.

5 Ağustos 2003'de "örgüt içi hesaplaşmada öldüğü" ileri sürülen Engin Sincer 'Eve Dönüş Yasası'nı savunduğu için örgütten dışlandı. Elebaşı Murat Karayılan'ın talimatıyla infaz edildiği ortaya çıkınca örgüt 'kaza kurşunuyla öldüğünü' açıkladı.

5 kişinin olduğu görüntüde PKK'lı teröristler görüş alışverişinde bulunuyorlar.

PKK TUTUŞTU, İÇİNE GÖMÜLECEKLERİ TÜNELLERİ KAZIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın girebiliriz' diyerek sinyali verdiği operasyon öncesi Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'taki PKK tünellerini CNN Türk görüntüledi. Görüntülerde terör örgütünü olası harekata hazırlık yaptığı, siperler kazdığı, bir teröristin drone kamerasını fark edince bölgeden kaçtığı görüldü.

GENİŞ ARAÇ SIĞIYOR

ABD'nin silah ve mühimmat yığdığı PKK-YPG'nin inşa ettiği tünellere devasa büyüklükteki araçlar da sığabiliyor. CNN Türk haberinde "Belki de ABD'nin sevk ettiği devasa büyüklükteki o araçlar ve silahlar bu tünellerde saklanabilecek ve hem TSK'ya hem de Suriye Milli Ordusu'na karşı kullanılacak" yorumunu yaptı. Görüntülerde binanın üzerinde kum torbalarıyla siper oluşturulduğu görülüyor. PKK, aynı zamanda siper kazarak da TSK ve SMO'dan kaçmaya hazırlanıyor. Uçaksavarların stratejik noktalara konulduğu da gelen bilgiler arasında.

Etiketler : PKK/YPG space Champ de Foire Route Almanya
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