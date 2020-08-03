PKK'ya üst düzey darbe! Gri listeye bir çizik daha!
MİT'in 30 Temmuz'da Şırnak Gabar kırsalında etkisiz hale getirdiği 4 PKK/KCK'lıdan birinin, 'gri liste'de aranan Seyithan Acay olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, MİT'in operasyonuyla Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü PKK üyesinden birinin, gri listede arananlar arasında bulunan "Brüsk İsrail" kod adlı Seyithan Acay olduğu tespit edildi.
Terörist Acay'ın, PKK'ya 2006'da katıldığı, 5 yıl İsrail'de kaldığı, 2018'de sözde Botan Saha/Mava Bölgesi sorumlusu olduğu, son olarak Küpeli/Gabar bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
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