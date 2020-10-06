PKK'ya kış öncesi ağır darbe!

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06 Ekim 2020 Salı 15:27:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 15:27:00

PKK'ya kış üslenmesi öncesi ağır darbe

Kaynak: AA

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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini bildirdi.

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