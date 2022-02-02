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02 Şubat 2022 Çarşamba 11:05:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 11:05:00

PKK'ya 'Kış Kartalı' darbesi! Bakan Akar bizzat sevk ve idare etti

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Akar, 'Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı.' ifadelerini kullandı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "'Kış Kartalı' harekatını başarıyla tamamladık. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarını hava harekatıyla vurdu. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile 'Kış Kartalı' harekatını Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde takip etti. Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya'dan harekata ilişkin brifing aldı.

'KIŞ KARTALI HAREKATI'NI BAŞARIYLA TAMAMLADIK'

Uçakların terör örgütüne ait hedefleri imha etmesinin ardından personele hitap eden Bakan Akar, "'Kış Kartalı' harekatını başarıyla tamamladık. Bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekat hassas şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde icra edildi. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bu harekatta da hem planlamada hem icrada masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri aldık ve buna uygun olarak harekatı icra ettik. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargahları hedef alındı. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler. Terör örgütünde çöküş hızlandı. Sözde ele başları bunları anladı, temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmalarıdır" dedi.

'SİZLERİ KUTLUYORUZ'

Bakan Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edileceğini vurgulayarak, "'Kış Kartalı' harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Sonuçları yakından takip ediyoruz, önümüzdeki saatlerde, günlerde harekata ilişkin kesin sonuçları istihbarat kanallarından ve diğer kanallardan alacağız. Bu harekatla arananlar listesindeki her renkten çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Diğer unsurlarımızla birlikte özellikle Hava Kuvvetleri'mizin kartalları kendilerine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri kutluyoruz, başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha kaydeden Akar, "40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimli, karalıyız ve buna da muktediriz" dedi.

Harekat Merkezi'nde kalarak gelişmeleri yakından takip eden Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, gecenin geç saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan ayrıldı.

Etiketler : Bakan Akar 'Kış Kartalı' harekatı Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
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