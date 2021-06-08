Terör elebaşlarına 'kaçışınız yok' mesajı

Türkiye, terörle mücadelede yetkinlik ve kararlılığını bir kez daha dünyaya gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörün kuluçka merkezi olarak Mahmur'u işaret etmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonla PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Köşeye sıkışan terör örgütü PKK içinde paniğe yol açtığı belirtilen operasyon sonrası örgüt içinde moral ve motivasyonun sıfıra indiği ifade ediliyor.

TERÖR ELEBAŞLARINA NET MESAJ: KAÇIŞINIZ YOK

Sabah'ın haberine göre kritik önemdeki bu operasyonla, terör örgütüne ve destekçilerine hiçbir şekilde çıkış yollarının kalmadığı mesajı net şekilde verildi. Güvenlik uzmanları, teröristlerin bir numara olarak gördükleri Selman Bozkır'ın, kendi egemenlik alanı olarak düşündüğü bölgede dakikalar içinde öldürülmesinin PKK terör örgütü içinde büyük paniğe yol açtığını, örgüt içinde moral ve motivasyonun sıfıra indiğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre erişim, takip, teşhis, tanıma ve imha süreçlerinin başarıyla geçilmesiyle Türk istihbaratı kabiliyet ve kapasitesini bir kere daha kanıtladı.

DESTEKÇİLERE DE MESAJ

Terör örgütü PKK/KCK'ya 90'lı yıllarda katılan terörist Bozkır, örgütün Ankara'daki faaliyetlerini uzun yıllar organize etti. Örgütün Batılı ülkelerin istihbarat birimleriyle iletişimini sağlayan teröristin etkisiz hale getirilmesiyle, Türkiye örgüt destekçisi Batılı ülkelere de mesaj verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE ÜSTÜNE DARBE: 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Huzur ve güvenliğin teminatı olan komandolarımız; 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde sürdürülen Eren 13 Operasyonu kapsamında ise, Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

GRİ LİSTEDEN BİR TERÖRİST DAHA EKSİLDİ

Eren-1 Operasyonu kapsamında, Van- Başkale kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) birliklerince gerçekleştiren operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin 'gri' kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu 'Agit' kod adlı Gökhan Demir olduğu açıklandı. Teröristin 15 Mayıs 2020'de, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu'nun aracına yapılan silahlı saldırıda, bir belediye çalışanı ve bir vatandaşın şehit olduğu terör olayının faili olduğu tespit edildi.