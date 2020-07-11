PKK'ya darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2020
Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/PO5vGoWgUG
- Türkiye ve çevresi 24 bin kez sallandı
- Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için uyarı
- Tarihi Ayasoyfa Camii kararı sonrası Yunan Başbakan'dan küstah sözler
- Çavuşoğlu: Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde Boşnak kardeşlerimizin yanındayız
- Gökyüzündeki insansız hava ordumuza talep var
- Adil Öksüz'e yakın isimlerin mesleğe iade talepleri reddedildi