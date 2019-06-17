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17 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi

PKK'ya büyük şok

TSK tarafından, son bir ayda PKK’ya yönelik yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen operasyonlarda örgüte ağır darbe vuruldu. 49’u elebaşı olmak üzere 100’den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik yurtiçinde ve Irak’ın kuzeyinde operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Bu operasyonlarda ağır darbe alan eli kanlı örgüt dağılmanın eşiğine geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100'ün üzerinde teröristi ölü olarak ele geçirdi kahramanlarımız. Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi. Kırmızı, turuncu, mavi, gri ve diğer kategorilerden 49 üst düzey terörist” açıklamasını yaptı. Ağır kayıplar nedeniyle örgütte büyük panik yaşandığı ve firarların arttığı belirlendi. 

TEĞMEN ŞEHİT DÜŞTÜ 

Son olarak Şırnak’ın İdil ilçesinde yürütülen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' operasyonunda, güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Cehennem Deresi bölgesinde çıkan çatışmada, 8 terörist ise etkisiz hale getirildi. Çatışmada, Jandarma Teğmen Şafak Evran ağır yaralandı. Helikopterle alınarak Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan Evran, burada yapılan tüm müdahaleye karşın şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyonun devam ettiği belirtildi. Operasyonda öldürülen teröristlerden ikisinin Terörden Arananlar Listesi’nde bulunduğu belirtildi. Teröristlerden birinin listede 600 bin TL ödülle turuncu kategoride aranan “Sarya” kod adlı Emine Toy, diğerinin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan “Baran” kod adlı Yılmaz Begiç olduğu belirlendi. Operasyonda, 3 Kalaşnikof, AKS 74U tüfeği, M-16 tüfeği, 2 tabanca, 2 el bombası ve termal kıyafet şemsiye ele geçirildi. 

76 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ 

Bu arada 27 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı devam ediyor.  Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Pençe Harekâtı’yla koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla 7 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana bölgede öldürülen terörist sayısı 76 oldu. 

GABAR'DAN SELAM GÖNDERMİŞTİ

Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Cehennem Deresi'ndeki operasyonda şehit olan Teğmen Şafak Evran'dan geriye, Gabar Dağı'nda nöbetteyken iftar sofrasında Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan’a selam gönderdiği görüntüler kaldı. Şehit Teğmen Şafak Evran ve arkadaşlarının yer aldığı video, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından 27 Mayıs'ta, “Ülkemizin huzur ve güvenliği için, her şartta ve zorlukta mücadele eden kahraman @Jandarma'mızın, Şırnak Gabar Dağı'ndan tüm Türkiye’ye selamı var! #GönlümüzBirSoframızBir” notuyla paylaşılmıştı.

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