'PKK'ya bu yıl 11 kişi katıldı, 40 kişi dağdan indirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'ya katılım geçen yıl 53 kişiydi ancak emniyet ve jandarma ekiplerimizin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 243 kişi dağdan indirilmiştir. Bu yıl da katılım 11, ikna 40 kişidir." dedi.

